Facebook teste la fonction «Je n'aime pas»

Facebook teste actuellement l’introduction d’un bouton «Je n’aime pas» uniquement dans Messenger.

Seulement quelques utilisateurs ont présentement accès à cette fonction, attendue depuis longtemps.

«C'est un petit test pour lequel nous permettons aux gens de partager un emoji qui représente le mieux leur sentiment sur un message», a confirmé Facebook au site spécialisé TechCrunch.

Le bouton «Je n’aime pas» est la fonction la plus réclamée par les utilisateurs.

Réactions

Facebook a lancé il y a à peine plus d’un an la fonction «réactions» qui permet de commenter une publication en exprimant «J’adore»,« Haha», «Wouah», «Triste» et «En colère».

Des chiffres publiés par le magazine Forbes deux mois après le lancement de la fonction «Réactions» ont démontré que le bouton «j’aime» traditionnel a continué de récolter 76,4 % des réactions sur les publications faites par des pages Facebook.