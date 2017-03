Importants investissements en santé en Mauricie

Un grand nombre de patients souffrant de problèmes cardiaques en Mauricie n'auront plus à être transférés à Montréal pour recevoir des soins.

L'hôpital de Trois-Rivières est en effet maintenant doté d'un service d'hémodynamie pour les cas d'infarctus aigu du myocarde.

«Il s'agit d'un gain majeur pour les gens de la Mauricie» s'est réjoui le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

«Les personnes qui sont dans un état critique n'auront plus à se déplacer sur plus de 100 kilomètres pour recevoir les soins nécessaires.»

Le ministre n'hésite pas à dire que ce service permettra «de sauver des vies».

Le ministre Barrette a également annoncé la création de 76 nouveaux postes dans les CHSLD de la Mauricie.

«On voit des ajouts de postes là où il y a des besoins», a-t-il dit.

Le ministre a expliqué que le vieillissement de la population et la lourdeur de plus en plus grande des cas forcent la réévaluation des ratios de personnel.

Cinquante-huit lits alternatifs seront par ailleurs ouverts pour désengorger les services d'urgence.

Il s'agit de places en soins longue durée, en convalescence, en réadaptation et en santé mentale.

Cela ne signifie toutefois pas que le temps d'attente sera réduit pour les bénéficiaires ambulants. L'effet se fera sentir pour les patients en attente sur civières.

«Les gens qui vont être dans la salle et qui vont nécessiter une hospitalisation vont grandement en profiter parce qu'ils vont avoir moins d'attente sur civière aux urgences», a fait savoir Martin Beaumont, directeur du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec.