La vraie fin de «Pretty Woman» était tragique

Dans le film Pretty Woman, tourné en 1990, Julia Roberts interprète la prostituée, Vivian Ward, qui tombe amoureuse d’Edward Lewis, un homme d’affaires incarné par Richard Gere, après avoir été engagée comme escorte pendant une semaine.

À la fin du film, le personnage de Richard Gere réalise qu’il est amoureux d’elle et change ses projets de voyage pour se rendre à son appartement.

Toutefois, l’histoire était censée se finir bien plus mal selon l’ancien président de Walt Disney, Jeffrey Katzenberg, qui a révélé que les dirigeants de la compagnie avaient eu des difficultés à faire approuver le film en raison de sa version initiale, durant une conférence à New York.

«Je ne peux pas vous dire combien de temps on a passé à débattre, a-t-il révélé, ainsi que le rapporte Page Six.

Pretty Woman était un film interdit aux plus jeunes qui parlait d’une prostituée sur Hollywood Boulevard. D’ailleurs, dans la version initiale - c’est assez glauque - je crois qu’elle meurt d’une overdose.»

Il a ensuite ajouté : «Alors convaincre (les directeurs) de le faire produire (le film) par Walt Disney Co, et les convaincre que c’est un conte de fées et un film de princesse, beaucoup avaient du mal à le concevoir. Mais, comme on dit, tout le monde connaît la suite.»

Julia Roberts, qui était âgée de 21 ans à l'époque, était relativement peu connue et la comédie romantique l’a directement propulsée au rang de vedette, et lui a valu une nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice.

Richard Gere avait refusé plusieurs fois le rôle, mais c’est après avoir rencontré Julia Roberts, après qu’un certain nombre d’actrices aient refusé le rôle, qu’il a décidé d’accepter. Au cours de la célébration du 25e anniversaire du film dans l’émission américaine Today, en 2015, Richard Gere a rappelé à Julia Roberts une note qu’elle lui avait laissée lors de leur première rencontre, lui demandant de dire oui. Au cours de l’émission, l’actrice avait révélé la fin prévue initialement au moment où elle a lu le script, et avait affirmé : «Le personnage de Richard (Gere) jetait mon personnage en dehors de sa voiture, lui jetait de l’argent dessus, s’en allait, et le générique de fin démarrait.»