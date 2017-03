Le Canada n'est pas à l'abri d'une attaque russe

Les Canadiens ne doivent pas se surprendre si un jour la Russie tente de déstabiliser le système politique du Canada, estime la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

«Ce n’est pas un secret, et les officiels américains l’ont dit publiquement qu’il y a eu des efforts de la Russie pour déstabiliser les démocraties dans l’Ouest», a expliqué la ministre à l’occasion d’un point de presse à Ottawa, lundi.

«Je pense que ce ne doit pas être une surprise si les mêmes efforts sont déployés contre le Canada», a-t-elle enchainé en référence à l’ingérence alléguée de Moscou dans la dernière élection américaine.

Mme Freeland a offert cet avertissement en répondant à une question d’un journaliste au sujet de récents articles produits par des médias prorusses qui ont lié son grand-père au régime nazi.

La députée de descendance ukrainienne a été questionnée à savoir s’il s’agissait à son avis d’une tentative par Moscou de la «discréditer».

Mme Freeland n’a pas voulu s’avancer, soutenant ne pas détenir plus d’information sur le sujet.

La chef de la diplomatie canadienne marche sur des œufs avec ses interlocuteurs russes.

En 2014, Mme Freeland, ainsi que d’autres députés conservateurs, libéraux et néodémocrates, avaient été interdits de séjour en Russie, dans la foulée de la crise ukrainienne.

Lors de la conférence de presse, Mme Freeland était accompagnée du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, pour annoncer le renouvellement de l’engagement militaire canadien envers l’Ukraine.

«Nous allons continuer de promouvoir la démocratie, les droits de l'Homme et l'État de droit avec notre aide militaire jusqu'à fin mars 2019», a déclaré Harjit Sajjan, ministre canadien de la Défense lors d'une conférence de presse.

«Le Canada reste à l'avant-plan des efforts internationaux déployés en réponse à l'agression de la Russie en Ukraine», a estimé Harjit Sajjan aux côtés de Mme Freeland.

En avril 2015, un peu plus d'un an après le déclenchement du conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre l'armée régulière et des miliciens prorusses, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait envoyé un contingent dans le cadre d'une opération internationale avec la Grande-Bretagne et les États-Unis.