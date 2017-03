«Le soleil et la carte soleil» pour les snowbirds?

Le projet de loi qui permettrait aux Québécois de 55 ans et plus de passer plus de six mois au sud de la frontière serait-il l’équivalent de vouloir «le beurre et l'argent du beurre» ou alors... «le soleil et la carte soleil»?

C’est ce dont ont discuté les chroniqueurs politiques de «La Joute», lundi, à LCN.

Selon Luc Lavoie, les Américains espèrent, avec ce projet de loi, «profiter du fait que ces gens-là ont du fric, et vont dépenser plus pendant deux mois».

«Se payer une assurance privée, aux États-Unis, quand tu as passé l’âge de 60 ans, c’est hors de prix, alors ils reviennent se faire soigner ici», a lancé Luc Lavoie.

Pour Bernard Drainville, Québec ne devrait pas permettre aux snowbirds de pouvoir bénéficier de l’assurance-maladie s’ils quittent le pays plus de 6 mois.

«Si les Américains veulent vous garder plus longtemps, je veux bien, mais après 6 mois, il faut que vous reveniez au Québec si vous voulez garder votre carte d’assurance-maladie. Si vous ne revenez pas, vous perdez votre carte d’assurance-maladie . À un moment donné, le beurre, l’argent du beurre et le cul de la fermière», a soutenu Bernard Drainville.

Plus de 500 000 propriétés floridiennes appartiendraient à des Canadiens, et plus de 700 000 snowbirds passeraient au moins 31 jours par année dans cet État.