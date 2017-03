Lisée et Legault aux antipodes sur les baisses d’impôt

Le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) disent tous deux vouloir aider les familles québécoises, mais leurs chefs semblent avoir une stratégie fiscale bien différente pour y parvenir.

Alors que le chef de la CAQ, François Legault, a l’intention, s’il est élu premier ministre, de réduire le fardeau fiscal des Québécois qui ont un salaire inférieur à 150 000 $, le chef du PQ Jean-François Lisée, lui, n’a pas l’intention de toucher aux impôts.

«On pense que c’est important de faire les deux, a expliqué M. Legault, en entrevue à l’Agence QMI.

«Mieux financer les services, [...] mais aussi réduire les impôts, et remettre de l’argent dans le portefeuille des familles.»

D’ailleurs, selon M. Legault, la stratégie exprimée par M. Lisée n’est pas assez agressive.

«Je pense que je sais plus compter que M. Lisée. [...] Il pense que c’est seulement possible de faire un des deux, et je crois qu’il fait erreur.»

Quant au fait que tous les contribuables qui ont un salaire inférieur à 150 000 $ auront droit à la même réduction d’impôt, M. Legault n’y voit pas un problème d’équité, «au contraire».

«Les personnes qui gagnent moins par année, toute proportion gardée, vont en avoir plus. [...] Ça représente beaucoup plus d’argent, 500 $, pour quelqu’un qui gagne 18 000 $, que pour quelqu’un qui gagne 150 000 $», affirme-t-il.

Lisée ne touche pas aux impôts

De son côté, M. Lisée dit ne pas avoir l’intention d’augmenter ou de diminuer les impôts. Il veut plutôt récupérer l’argent contenu dans les paradis fiscaux, pour ensuite investir «à la bonne place».

«L’impôt supplémentaire, on va aller le chercher dans les paradis fiscaux, et chez les fraudeurs», a-t-il dit, dans une vidéo publiée sur Facebook, vendredi dernier.

«Lorsqu’on baisse les impôts, [on le fait aussi] pour ceux qui sont les plus riches. Et nous, on pense qu’ils n’en ont pas besoin, de baisse d’impôt.»

Le chef du PQ reproche également à la CAQ et au Parti libéral du Québec (PLQ) de faire de fausses promesses quant à la qualité des services qui seront offerts par l’État.

«La CAQ et le PLQ, pour l’élection de l’an prochain, vont vous promettre pleins de baisses d’impôt [...], mais sans couper dans les services. Le deuxième jour, est-ce qu’ils vont changer l’eau en vin?» a-t-il ironisé.