«Love Actually»: les premières images dévoilées

Hugh Grant a repris son rôle de premier ministre pour la suite de Love Actually tournée pour le Red Nose Day et Martine McCutcheon a révélé que son personnage et le premier ministre étaient maintenant mariés.

L’acteur de 56 ans avait joué le rôle du premier ministre débutant dans le film de 2003, Martine McCutcheon avait, quant à elle, incarné Natalie, la jeune secrétaire avec qui une histoire d’amour se développe. Les fans du film se souviendront toujours de cette fameuse scène où Hugh et Natalie deviennent un couple, lors du spectacle de Noël de son neveu. Depuis, le statut de leur relation a été l’une des questions les plus attendues de cette suite, créée pour le «Comic Relief».

Le dimanche 5 mars 2017, Emma Freud, la collaboratrice du réalisateur Richard Curtis, a partagé sur Twitter une photo de Hugh, Martine et Richard, avec en légende «le premier ministre, sa femme et le réalisateur qui ne sait pas comment être photogénique. #rednosedayactually».

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Elle a ensuite posté une autre photo, un portrait de Martine sur le plateau de tournage, ayant pour titre « Notre Premier ministre est toujours marié. Et elle est toujours ravissante. # rednosedayactually ». Martine McCutcheon a ensuite retweeté la photo sur sa page, en y ajoutant: «je suis tellement heureuse qu’on soit mariés».

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Il s’agit de la première grande révélation sur cette suite, Martine McCutcheon ayant annoncé précédemment qu’elle espérait que Natalie et David soient toujours ensemble, 14 ans après le film original.

«J’espère que Hugh et moi sommes toujours ensemble, vu qu’on tourne ensemble. On ne m’a pas envoyé de script, je sors juste de l’essayage, a-t-elle confié au cours de l’émission britannique Loose Women. J’espère vraiment qu’ils ont eu quelques enfants, qu’il danse toujours bêtement et qu’il est toujours à Downing Street. J’espère que toute la magie reviendra pour cet événement si adorable.»

L’ancienne actrice de soap et la star de Coup de foudre à Notting Hill sont restés amis depuis qu’ils ont travaillé ensemble sur Love Actually, Martine McCutcheon expliquant que leur complicité vient certainement de leur histoire différente et qu’elle avait hâte de travailler à nouveau avec Hugh Grant