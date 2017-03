Ne coupez pas le cordon ombilical trop vite!

De plus en plus d’organisations mondiales en santé appellent le personnel médical à ne plus couper le cordon ombilical trop rapidement après la naissance d’un nouveau-né.

Les recommandations les plus récentes veulent que le cordon soit coupé entre 30 et 60 secondes après la naissance, rapporte le réseau CNN.

En Amérique du Nord, et plus spécifiquement aux États-Unis, le cordon est traditionnellement coupé immédiatement après la naissance, soit entre 10 et 15 secondes.

Pourtant, des nutriments et du sang provenant du placenta continuent d’être distribués aux nouveau-nés même après leur naissance.

Aujourd’hui le Congrès américain des obstétriciens et des gynécologues joint sa voix aux autres, en soutenant le fait que le cordon ne doit pas être retiré trop rapidement.

Selon les experts, les nouveau-nés peuvent bénéficier de ce volume sanguin additionnel, et plus particulièrement, les prématurés.