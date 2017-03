Nombreuses accusations pour Jonathan Chaussé

Le jeune homme de 18 ans qui a forcé le confinement de deux écoles de Trois-Rivières vendredi dernier fait face à de nombreux chefs d'accusation.

Jonathan Chaussé est notamment accusé d'avoir proféré des menaces de mort, d'avoir braqué et déchargé arme à feu. L'accusé restera derrière les barreaux jusqu'à sa prochaine comparution.

Deux victimes ont porté plainte contre l'accusé. TVA Nouvelles a rencontré une adolescente qui a été menacée à au moins deux reprises par Chaussé.

«Il m’a appelée le soir et il m’a dit ‘’Watch out demain à l’école, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus peur parce que ça se peut que je te tire’’» a raconté l’adolescente.

Ces menaces ont été prises au sérieux par la police de Trois-Rivières qui a alors décidé de placer en confinement les deux écoles secondaires du secteur Cap-de-la-Madeleine.