«On a essayé de normaliser son cœur, mais on l’a fragilisé»

Quel est le rôle du potassium dans l’organisme? Que se passe-t-il si sa quantité est trop élevée? Au lendemain de la médiatisation par TVA Nouvelles de cette histoire d’un enfant de 23 mois qui est mort des suites d’une surdose de médicament au CHU Ste-Justine, le pharmacien Jean-Yves Dionne fait le point.

Selon M. Dionne, le potassium et le sodium, communément appelés électrolytes, servent entre autres au bon fonctionnement des cellules «qui contractent ou qui conduisent l’électricité».

«Quand j’ai trop de potassium, je tombe dans un problème où la contraction devient erratique. On tombe en arythmie et c’est ça qui s’est passé. Il y a eu trop de potassium, ce qui fait que le cœur a cherché à trouver son rythme, ne l’a pas trouvé, et c’est ramassé en arrêt», explique le pharmacien.

Le petit Ghali, 23 mois, est mort le 10 décembre dernier au CHU Ste-Justine trois semaines après avoir subi avec succès une greffe de moelle osseuse alors qu’il luttait contre un cancer. Le garçon a par la suite fait de nombreux arrêts cardiaques.

Or, dans un rapport d’autopsie préliminaire dont TVA Nouvelles a obtenu copie, le coroner Jacques Ramsay confirme qu'une solution de potassium et de phosphate a été administrée par erreur au garçon.

«On s’entend que le petit bonhomme était en mauvais état. Il a survécu à sa greffe, mais on parle d’arrêts réguliers, donc on a essayé de normaliser son cœur en mettant un peu plus de potassium, mais la dose étant trop forte, on l’a fragilisé», ajoute Jean-Yves Dionne.

Le pharmacien ne s’explique pas comment une telle erreur a pu se produire alors que les procédures sont très claires quant à l’administration de médicaments.

«Il y a des règles qui sont écrites par le médecin, une prescription au dossier, avec les doses, les intervalles et, normalement, on suit ça à la lettre. Qu’est-ce qui s’est passé exactement? Je ne le sais pas», conclut M. Dionne.