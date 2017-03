Plaidoyer du général Roméo Dallaire pour protéger les vétérans

Le problème des suicides chez les anciens combattants est toujours présent. Un comité a entendu le général à la retraite Roméo Dallaire qui presse le gouvernement de prendre des mesures pour protéger les vétérans.

De passage devant le comité pour l'étude sur la santé mentale et le suicide, il a raconté de manière très personnelle ce qu'il a lui-même vécu.

Lorsqu'il est revenu du Rwanda, la défense avait prévu 8 rencontres avec un psychologue. Finalement, il consulte un psychiatre depuis 14 ans et avale neuf pilules par jour pour survivre.

Il dit que les temps ont changé dans les Forces. Les hauts gradés devraient être informés de l'état mental de leurs troupes.

Il déplore le fait que les Forces Canadiennes et les anciens combattants n'aient pas leur mis en place leur programme intégré de prévention du suicide et il soutient que ça le prend le plus vite possible.

Le général a aussi été questionné sur la méfloquine, ce médicament contre la malaria que les soldats étaient forcés de prendre en Afrique en Afghanistan.

Ce médicament jumelé au stress de la mission peut entraîner hallucination, crise d'anxiété et dépression.

Roméo Dallaire demande à ce que les Forces abandonnent ce médicament qui affecte leur jugement.

Ce sont encore 5% des militaires dans les Forces qui utilisent la méfloquine.