Plus de 200 immigrants illégaux en 2 jours

En deux jours à peine, plus de 200 personnes auraient profité du temps printanier pour entrer illégalement au Canada.

Le gouvernement répète qu'il est trop tôt pour parler d'une explosion du nombre de personnes entrant illégalement au Canada par la frontière. Or, selon le syndicat des douaniers, la tendance est on ne peut plus claire.

«La dernière fin de semaine de février, nos agents nous ont rapporté qu'il y a eu entre 200 et 225 réfugiés qui ont tenté de traverser par le fameux chemin Roxham», a déclaré Jean-Pierre Fortin du Syndicat des douanes et de l’immigration.

Un chiffre saisissant si on considère que la GRC affirmait récemment avoir répertorié 290 passages illégaux entre le premier janvier et le 21 février. Pour le syndicat, ce qui s'en vient ne fait aucun doute.

«Effectivement que ça va exploser avec le printemps, a ajouté M. Fortin. L'analyse des chiffres que, nous, on a pu faire, c'est depuis, je vous dirais, 2016. On voit que cette tangente-là continue à augmenter sans arrêt. Aussitôt qu'il y a du temps clément, les chiffres explosent.»

Selon Jean-Pierre Fortin, le nombre réel de demandeurs d'asile est beaucoup plus élevé que les autorités ne l'admettent publiquement. Le NPD somme le gouvernement de hausser les effectifs à la frontière.

«De penser que ça va ralentir, surtout avec un nouveau décret qui vient de sortir aujourd'hui, je pense que c'est un des faux espoirs», a indiqué Matthew Dubé, critique du Nouveau parti en matière de Sécurité publique.