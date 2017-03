Le chroniqueur du «Journal de Montréal», Richard Martineau, s’est étonné de se retrouver au cœur de l’actualité après la reprise d’un mémoire universitaire à son sujet par Radio-Canada.

Le diffuseur public a en effet relayé en fin de semaine le mémoire de maîtrise d’une étudiante de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) intitulé «Richard Martineau, le traitement discursif de l’Islam et des musulmans dans les médias: analyse critique des chroniques de Richard Martineau».

«C’est la preuve qu’on a vraiment du temps à perdre! Nos impôts au travail (...) Parfois des professeurs m'écrivent et me disent: "On a pris un de tes papiers et on en a discuté en classe." Et je dis: "Mais parlez de grands livres! Parlez de littérature importante ou prenez des vieux éditoriaux de Claude Ryan, par exemple, qui ont une certaine valeur historique!" Je n'ai pas de prétention sur mes textes. Qu'on étudie mes textes à l'université, c'est une aberration», a-t-il affirmé en entrevue à l’émission «Denis Lévesque».

Dans son mémoire, l’étudiante Mélanie Beauregard conclut que Richard Martineau n’est pas islamophobe, ce qui était son hypothèse de départ, mais qu’il induit l’islamophobie à force d’en parler.

«On m'accuse d'un crime qu'elle ne définit pas! Une phobie, c'est une peur irrationnelle (...) Je m'excuse, mais quand je vois un musulman dans la rue, je ne tombe pas à terre, je ne suis pas en train d'étouffer et d'avoir une crise de panique. Ce sont des craintes, des inquiétudes fondées sur des faits, envers l'islam radical. Corrigez-moi si je me trompe, mais jusqu'à preuve du contraire, ceux qui se font sauter dans les marchés publics ne disent pas "Jésus est grand", ils disent "Allah est grand." Donc, ce n'est pas une phobie», a-t-il dit.