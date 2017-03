Un immeuble de Gatineau évacué

Un immeuble de Gatineau a été évacué peu après midi, lundi, à la suite d’un appel concernant une détonation entendue dans un logement.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) affirme avoir établi un périmètre de sécurité autour de l’édifice de la rue de la Canipco.

«Afin de pouvoir effectuer des vérifications plus poussées et de mener à bien l’opération, le groupe d’intervention du SPVG a été appelé sur les lieux et le poste de commandement a été déployé», a mentionné la police par communiqué.