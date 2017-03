Un présumé fraudeur louait des chalets qui ne lui appartenaient pas

Louer un chalet de luxe à Orford une fin de semaine peut sembler tentant... sauf quand le chalet n'appartient pas à la personne qui le loue.

Un présumé fraudeur qui se fait passer pour un étudiant en médecine a réussi à obtenir d’importantes sommes d’argent de personnes qui croyaient louer un chalet en Estrie.

Kevin Goulet publiait de fausses annonces sur les réseaux sociaux et sur le web en utilisant des photos des chalets de l’homme d’affaires Maxime Rondeau et de son entreprise les Chalets Spa Nordique.

«Non seulement il utilisait mon identité, mais utilisait les photos de ma compagnie de location de chalets [...] Il est allé sur mon compte Facebook, a pris les photos de ma business et a créé une annonce pour louer mon chalet, mais à une autre adresse», a expliqué Maxime Rondeau, propriétaire des Chalets Spa Nordique.

Il réussissait à attirer les clients grâce à des prix alléchants et demandait un virement sur Interac pour un dépôt. Parfois, il s’est même rendu en personne chez des présumées victimes pour aller chercher l'argent comptant.

«On s'est fait avoir en partie parce qu'on a effectué un dépôt Interac, comme on fait pour chaque location de chalet, raconte Valérie Compagnat. Quand il est parti, j'ai comme eu un petit doute et on est allé vérifier et on s'en est aperçu la journée même, mais il était déjà trop tard.»

Le Service de police de Sherbrooke a ouvert une enquête puisque cinq plaintes ont été déposées contre le fraudeur présumé.