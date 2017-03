Un producteur de marijuana médicale visé par une demande de recours collectif

Une demande de recours collectif a été déposée auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse contre un producteur autorisé de marijuana thérapeutique de Moncton dont certains lots contenaient deux pesticides non autorisés.

Le 30 décembre dernier, OrganiGram, une entreprise inscrite à la Bourse de croissance TSX, avait dû procéder à un rappel de produits en raison de la détection de certaines quantités de myclobutanil et/ou bifénazate, des pesticides non approuvés et non homologués pour utilisation sur des plantes de cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les lots touchés par le rappel avaient été fabriqués durant l’année 2016. Puis, le 9 janvier, la compagnie a étendu son rappel à d’autres lots faits en 2016 après que d’autres tests eurent démontré la présence des deux pesticides dans d’autres lots.

Selon le «Globe and Mail», la demande de recours collectif est menée par une patiente, Dawn Rae Downton, qui s’était fait prescrire de la marijuana pour traiter un sérieux mal de dos. Après avoir consommé le produit quotidiennement, a rapporté le journal, citant des documents juridiques, «Mme Downton a commencé à souffrir de nausée sévère et de vomissements environ deux semaines après avoir pris le produit en question pour la première fois».

«La sévérité des symptômes l’empêchait de se tenir debout, de marcher ou de quitter la maison. Elle a dû rester chez elle et dans son lit la majeure partie du temps. Même les légères tâches ménagères étaient devenues ingérables.»

Dans la demande de recours, il est allégué, notamment, que la compagnie produisait sans avoir de protocole adéquat de contrôle de la qualité et qu’elle n’a pas pris de mesures immédiates pour modifier ses pratiques lorsqu’elle a su que des pesticides non approuvés étaient présents dans ses produits.

Le cabinet d’avocats Wagners d’Halifax, qui s’occupe du recours collectif, soutient que plus de 2000 clients ont acheté des produits contaminés.

À la fin février, OrganiGram a indiqué qu’après une enquête interne approfondie, la source de la contamination n’a pu être trouvée, mais qu’elle voulait retrouver la confiance de ses clients. Elle a entre autres annoncé une série d’initiatives de vérification et d’examen visant à éviter qu’une situation du genre ne se reproduise.

Le rappel a eu un impact important sur la compagnie qui indiquait le 24 janvier en dévoilant ses résultats financiers du trimestre terminé le 30 novembre qu’«à la suite du retrait, la valeur non réalisée de l'ajustement de l'inventaire comprend une perte de 499 857 $ pour la période». La compagnie avait ajouté qu’«il pourrait y avoir de nouveaux ajustements à la valeur non réalisée des actifs biologiques et de l'inventaire».

En outre, OrganiGram, qui fournit des produits biologiques, a dû entreprendre des démarches de recertification auprès de l’organisation Ecocert en raison de la situation.