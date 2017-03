Annie-Soleil Proteau en deuil

L’animatrice Annie-Soleil Proteau a partagé un touchant message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à sa grand-maman décédée il y a quelques jours.

«"Donne-moi ta main." Quand tu m'as dit ces mots à l'hôpital, tu souriais, mais mes yeux se sont remplis d'eau. J'ai pris ta main dans la mienne. Elle était pleine de bleus, fatiguée des piqûres, plissée par l'épuisement», a-t-elle écrit sur sa page Facebook mardi soir.

«Mercredi dernier, je tenais toujours ta main. Et soudainement, tu as poussé ton dernier souffle. J'ai mal, Grand-M'man... Mais c'était le mercredi des Cendres. Et tu es maintenant délivrée.»

Dans la publication, Annie-Soleil Proteau revient longuement sur les souvenirs qu’elle a du temps passé avec sa grand-maman.

«J'ai grandi en bonne partie chez toi. Tu as été l'un de mes grands réconforts, le phare lumineux dans les tempêtes de mon enfance. On habitait encore à quelques maisons l'une de l'autre, c'était hors de question qu'on s'éloigne», a-t-elle confié.

L’animatrice conclut son message en remerciant le personnel de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont où sa grand-mère a passé les dernières semaines de sa vie.