Blessée, elle est privée de transport

Parce qu’elle s’est cassé le pied en pratiquant son activité parascolaire, Noémie Larouche, de Price dans le Bas-Saint-Laurent. n’aura plus droit au transport scolaire pour se rendre à l’école.

«On a su qu'elle avait plus le droit de monter dans l'autobus, qu’on était laissé à notre problème. En plus, ils étaient en période de recrutement pour essayer de reprendre des jeunes l'an prochain. Ça fait quand même deux ans qu'elle fait ça», explique son père Stéphane Larouche.

Noémie dénonce le double message dans cette histoire.

«Au début de l'année, ils disent tout le temps: "Embarquez, sinon le programme n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas assez de monde". Puis quand on embarque là-dedans puis qu’on se blesse, on est laissés à nous-mêmes. Je trouve ça plate parce que personne ne le sait. Les parents ne le savent pas que, si leur enfant se blesse, ils ne peuvent plus prendre le bus.»

La commission scolaire des Phares leur a accordé une somme mensuelle de 100$ en guise d'indemnisation.

«Prendre le taxi c'est 20$, donc deux fois par jour, ça fait 40. Ça me fait donc deux jours d’école par mois, c’est ridicule», s’insurge la jeune fille.

Le transporteur désolé

Le propriétaire du transporteur scolaire regrette de ne pas pouvoir aider Noémie.

«Si, à la suite d'un transport d’équipement du genre, il survient un accident et on blesse d’autre monde, ça serait peut-être moins intéressant. Je trouve ça déplorable», explique Éric Hallé, de Transports Gérard Hallé.