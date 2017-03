90 millions $ en prêt pour un projet éolien dans Chaudière-Appalaches

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mardi un prêt de 90 millions $ pour la construction d’un parc éolien au mont Sainte-Marguerite par Pattern Energy, en collaboration avec les municipalités de Sacré-Cœur-de-Jésus, de Saint-Séverin et de Saint-Sylvestre dans la région de Chaudière-Appalaches.

«À titre d’investisseur de long terme, la Caisse est à la recherche constante d’occasions de financement qui génèrent des rendements stables et sur plusieurs années. En plus de contribuer au développement d’une énergie propre et renouvelable, le projet éolien Mont Sainte-Marguerite aura un impact positif sur l’économie régionale», a mentionné Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe à la Caisse, par communiqué.

Ce projet consiste en l’aménagement de 46 éoliennes qui produiront 147 MW, une production suffisante pour alimenter l’équivalent de 25 000 foyers.

Hydro-Québec s’est engagée à acheter cette énergie en vertu d’un contrat de 25 ans.