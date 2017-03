Des milliers de masques chirurgicaux et de seringues, des dizaines de fauteuils roulants, une trentaine d’appareils d’hémodialyse et de mammographie: une quantité impressionnante de matériel médical, payé par les contribuables québécois, va se retrouver au Honduras parce que le ministère de la Santé n’en veut plus, selon ce qu’a découvert l’équipe de l’émission «J.E.».

Ces révélations proviennent d’un citoyen de la Rive-Sud de Montréal. Normand Saint-Pierre dénonce aujourd’hui ce qu’il considère être «un gaspillage éhonté» de la part du ministère de la Santé.

Depuis des années, l’homme reçoit de la part d’hôpitaux de la Montérégie du matériel médical jugé désuet ou périmé. Normand Saint-Pierre s’occupe ensuite, de manière bénévole, d’acheminer le tout à des communautés démunies du Honduras.

«Mais je suis aussi un contribuable québécois, précise-t-il. Et ce que je vois sortir de nos hôpitaux, ça me révolte!»

Devant les caméras de «J.E.», l’homme a ouvert les portes de ses cinq semi-remorques qui lui servent de lieu d’entreposage.

La première est remplie de masques chirurgicaux. Du plancher au plafond, les 1092 caisses de masques données par le ministère de la Santé sont empilées tant bien que mal. «Du stock acheté pour la pandémie du H1N1 et qui n’a jamais servi» explique Normand Saint-Pierre.

Vérification faite: au prix unitaire, chaque masque vaut 28,56 $. Dans la remorque, il y en a donc pour 5 millions de dollars.

Des boites neuves, jamais ouvertes. Pourquoi le ministère se débarrasse-t-il de ces milliers de masques? Parce qu’ils sont périmés. Oui, même les masques ont des dates de péremption.

«Nous, on doit respecter les standards de qualité. Les hôpitaux sont responsables de la rotation des stocks», affirme le sous-ministre de la Santé, François Dion.

Dans une autre remorque, une machine à mammographie, elle aussi donnée par un hôpital de la Montérégie, attend de prendre le chemin du Honduras.

«Moi, je trouve qu’on jette nos choux gras, lance Normand Saint-Pierre. Ça me fait mal au cœur de voir ça parce qu’après tout, ce sont mes taxes qui les ont payées, ces machines-là.»

Malgré des demandes répétées de «J.E.», le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n’a pas offert d’explications.

Son sous-ministre s’est contenté de répéter que «les hôpitaux doivent suivre une procédure stricte» avant de se débarrasser d’appareils désuets.

Rappelons que le ministère de la Santé accapare 44% du budget du Québec avec un montant 33,7 milliards de dollars consacrés annuellement.