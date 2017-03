Controverse à propos de l'autel de l'église Fatima de Saguenay

L'autel de l'église Fatima de Jonquière à Saguenay, qui a été récemment démolie, aura une seconde vie.

TVA Nouvelles a appris que l'entrepreneur chargé de la démolition le transportera à son chalet pour en faire une table de chalet.

En obtenant le contrat de démolition de l'église Notre-Dame-de-Fatima, l'entrepreneur Michel Tremblay est devenu propriétaire de tous les objets qui se trouvaient encore à l'intérieur de l'ancien lieu de culte, incluant l'autel.

L'imposante structure de granit est ensevelie sous la neige sur le terrain où était encore récemment érigé le bâtiment à l'architecture unique.

L'entrepreneur a confirmé ses intentions, mais il a refusé de commenter à la caméra, considérant que le sujet n'est pas d'intérêt public.

Le maire de Saguenay déplore la situation. «Selon moi, il s'agit d'un manque de respect, a-t-il affirmé. On aurait pu le mettre dans un musée ou dans une autre église, mais pas servir de table secondaire dans un chalet. C'est vraiment particulier.»

Le projet de l'entrepreneur ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la population qui comprend mal sa décision. Selon les informations obtenues par TVA, le citoyen qui a récupéré la croix de l'église dans le but de la restaurer aurait aussi voulu prendre possession de l'autel et l'inclure dans un projet commémoratif, mais lorsqu'il s'est manifesté, il était trop tard.

Le contrat de démolition avait déjà été octroyé.