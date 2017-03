Des centaines d’immigrants illégaux en février

La frontière entre le Canada et les États-Unis est de plus en plus souvent traversée par des immigrants illégaux.

Les derniers chiffres compilés montrent que la fréquence des passages a augmenté en février.

Février 2017 est de loin le mois où il est entré illégalement le plus de demandeurs d'asile par la rue Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle. Selon l'Agence des services frontaliers, il est entré 635 demandeurs d'asile par la frontière terrestre au Québec le mois dernier; la presque totalité par le chemin Roxham. En février 2016, l'an dernier, ils étaient 98. En 2015, il y en avait 58.

La présence en grand nombre de policiers dans le secteur, comporte également un avantage assez inattendu pour les résidents.

«Nous autres ici, à date, on n'a pas de plainte des citoyens», soutient Robert Duteau, maire de Saint-Bernard-de-Lacolle.

Selon lui, les citoyens ne sont pas importunés par l'entrée d'illégaux mais profitent de la présence de la GRC.

«Bien, avant, dans le boisé ici, il y avait des plantations, explique-t-il. Maintenant, ces gens-là, ils ne s'installent plus ici. Ils font ça ailleurs.»