George Michael est mort de causes naturelles

Le chanteur George Michael, retrouvé mort à son domicile le 25 décembre, est décédé de «causes naturelles», a annoncé mardi le responsable du service de médecine légale du comté de l'Oxfordshire (ouest de Londres).

«L'enquête sur la mort de George Michael est terminée», ses causes ayant été confirmées comme naturelles, a annoncé Darren Salter dans un communiqué. Le médecin légiste a fait état d'une cardiomyopathie dilatée avec myocardite, soit un affaiblissement du muscle cardiaque, et d'une stéatose hépatique, qui se traduit par une accumulation de graisse dans les cellules du foie.

Le chanteur britannique a été retrouvé mort dans sa maison d'Oxfordshire, en Angleterre, le jour de Noël. Son attaché de presse a déclaré à ce moment-là qu’il était décédé d’une crise cardiaque, mais les résultats d’une première autopsie ne l’avaient pas confirmé.

Des tests toxicologiques ont été effectués sur le corps de la vedette et d’après «The Sun», les policiers craignaient alors que le chanteur soit mort d’une overdose de drogues.

Sur son compte Twitter, l'ex-petit ami de George Michael, Fadi Fawaz, avait suggéré que le chanteur s'était suicidé. Mais le coiffeur a ensuite insisté sur le fait que son compte Twitter avait été piraté et qu'il n'était pas responsable de ces fausses rumeurs.

De son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, il avait survécu à une pneumonie fin 2011. Son état avait nécessité des soins intensifs, en raison de la sévérité de l'infection à pneumocoques qu'il avait contractée.

En retrait ces dernières années, George Michael préparait un album avec le producteur britannique Naughty Boy. La pop star, fils d'un père grec chypriote et d'une mère anglaise, devait également sortir un documentaire autobiographique en 2017.

La popularité du chanteur avait décliné dans les années 1990, mais il était revenu en 2004 avec l'album «Patience», qui a occupé la première place des ventes au Royaume-Uni.

Le chanteur de «Club Tropicana», «Last Christmas", «Careless Whisper» et «Faith» a connu divers déboires liés à la drogue (cannabis et crack) et l'alcool dans le passé. Il avait notamment passé quatre semaines en prison en 2010 après avoir embouti, avec sa Range Rover, un magasin du nord de Londres, sous l'influence du cannabis et de médicaments.

Trois ans plus tôt, il avait été retrouvé évanoui dans sa Mercedes et admis avoir consommé de la drogue, mais avait échappé à la prison en effectuant 100 heures de travail d'intérêt général. Il avait écopé d'une interdiction de conduire pendant deux ans.