La famille du travailleur décédé veut de l’aide

Deux semaines après l'effondrement d'une ferme à Saint-Tite, la famille de Cesar Ariel Garcia-Garcia est toujours en démarche pour faire rapatrier sa dépouille au Guatemala.

Le père de famille est mort écrasé sous le poids de la neige et de la toiture qui s'est affaissée. Cesar Ariel avait obtenu un visa de deux ans et travaillait depuis plusieurs mois en Mauricie à la ferme Pittet.

Une partie de son salaire était envoyé à sa femme et ses deux enfants âgées de six et trois ans.

«Je ne veux pas que ses droits soient violés. Nous cherchons un avocat pour nous aider dans les démarches», explique Angel, son frère qui réside au Québec.

Le mercredi 22 février, Angel s'est rendu d'urgence à Saint-Tite lorsqu'il a appris que son frère était prisonnier des décombres. Il a assisté aux recherches et à l'opération de sauvetage des pompiers qui a duré plus de 24 heures.

Alors que l'enquête de la CNESST se poursuit pour déterminer les causes de l'effondrement, les effets personnels de Cesar Ariel ont été rassemblés dans une petite valise.

Sa femme aimerait venir au Québec prochainement. Elle est en démarche pour obtenir un visa. Elle souhaite voir et comprendre ce qui est arrivé à son mari. Hier, la famille de Cesar se demandait qui allait payer pour le rapatriement du corps, une somme de plusieurs milliers de dollars.