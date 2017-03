La télévision peut nuire aux enfants de la maternelle

Les enfants de maternelle de familles à faible revenu qui passent plus de deux heures par jour à regarder la télévision sont moins prêts pour l’école que les autres, a conclu une étude à laquelle a participé l’Université Concordia.

Les chercheurs ont comparé les données recueillies auprès de parents de 807 élèves de maternelle issus de divers milieux pour connaître le nombre d’heures passées devant la télévision chaque jour. Ils ont aussi mesuré certaines compétences comme leurs habiletés en mathématiques, leur connaissance de l’alphabet et leur mémoire de travail.

Plus le nombre d’heures devant le téléviseur était élevé, moins les enfants possédaient les capacités nécessaires à la réussite scolaire. «Cette corrélation était à son plus fort chez les enfants qui regardaient la télévision durant plus de deux heures par jours», explique l’auteur principal de l’étude, Andrew Ribner de l’Université de New York.

Cette corrélation tendait toutefois à disparaître chez les enfants venant de familles aux revenus plus élevés.

L’étude a été publiée dans le «Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics». Des chercheurs du Centre PERFORM de l’Université Concordia y ont collaboré.