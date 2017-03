Lait Kaiser et Cult Yogourt acquièrent la laiterie Chagnon

Partie prenante du paysage des Cantons-de-l’Est depuis plus de 60 ans, la laiterie Chagnon a été vendue aux entreprises Lait Kaiser et Cult Yogourt, ont annoncé les entreprises concernées lundi dans un communiqué commun.

Établie à Waterloo depuis 62 ans, la laiterie Chagnon, qui se spécialise dans la production de lait non filtré, de beurre et de crème glacée, demeurera donc entre les mains d’entreprises de la région.

«Je voulais vendre à des entrepreneurs locaux qui pourraient faire grandir Chagnon et créer de nouveaux produits laitiers et je sais que notre patrimoine sera préservé grâce aux valeurs de Lait Kaiser et de Cult Yogourt», a expliqué Denis Chagnon, le propriétaire de la laiterie.

Le président Lait Kaiser, Nathan Kaiser, a estimé que cette acquisition permettra à son entreprise «d’évoluer afin de devenir une marque de lait de premier plan en Amérique du Nord.»

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.