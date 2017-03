Le budget présenté le 22 mars

Le gouvernement de Justin Trudeau présentera son prochain budget le 22 mars, a annoncé mardi après-midi le ministre fédéral des Finances Bill Morneau.

Le 22 mars #Budget2017 assurera le succès du Canada dans l’économie de l’avenir & nous donnera les outils nécessaires à la réussite des Cnds pic.twitter.com/HsNwzU0gl7 — Bill Morneau (@Bill_Morneau) March 7, 2017

«J'ai l'honneur de vous informer que je présenterai la prochaine étape de notre plan pour la classe moyenne dans cette chambre, mercredi 22 mars prochain à 16h, le budget», a annoncé le ministre Morneau. Son intervention lui a valu une bonne main d'applaudissement de la part de ses collègues.

Pour son deuxième budget, le ministre promet que le «budget 2017 assurera le succès du Canada dans l’économie de l’avenir» et «donnera les outils nécessaires à la réussite des Canadiens», a-t-il écrit sur Twitter.

Le premier budget du gouvernement Trudeau avait été déposé le 22 mars 2016 et comportait des milliards de dollars en dépenses en infrastructures et des mesures pour les familles, au prix d’un déficit de plus de 25 milliards $.