Les effets visuels chez MELS

Montréal est devenue la plaque tournante en matière d'effets visuels et d'effets spéciaux et la réputation de MELS dans le domaine n'est plus à faire.

«Mels est d'abord très connue pour ses studios de tournage, explique Benoît Touchette, responsable des effets visuels au sein de la compagnie. On est capables de faire des choses petites et grandes, télé, films. On est capables de s'adapter à plein de situations. C'est ce qui fait vraiment notre force.»

«Quand on parle d'effets spéciaux, c'est sûr que les gens ont le premier réflexe de vaisseaux spatiaux puis de Star Wars, mais maintenant, ça comprend absolument tout, de la moindre petite correction à l'image», ajoute-t-il.

L'entreprise québécoise de renommée internationale a travaillé sur de nombreux projets, des mégaproductions hollywoodiennes.

«Quand on a travaillé sur X-Men, on est intervenus sur les yeux du personnage principal de Apocalypse, The Shallows, avec Blake Lively, soutient M. Touchette. Tout récemment, on parle de Star Trek, puis The Ring, le nouveau film d'horreur qui sort bientôt.»

«Au niveau international, nous, on travaille avec Netflix sur The Get Down, enchaîne-t-il. Puis Colony, c'est quelque chose qui est très science-fiction, donc ça parle d'une invasion extraterrestre à Los Angeles. Donc, vaisseaux spatiaux, drones, explosions.

MELS travaille aussi sur plusieurs productions québécoises.

«Récemment, on a travaillé sur les Bougon, poursuit le responsable des effets visuels. On travaille en ce moment sur Bon Cop, Bad Cop 2. On travaille sur De père en flic 2, avec Louis-José Houde.»

Au-delà du produit final, il y a tout un processus de création et une équipe spécialisée qui travaille avec précision et passion.

«On parle, nous ici, de 85 personnes, dit Benoît Touchette. Puis chacun avec une expertise pas mal particulière, avec différentes équipes. Donc, c'est vraiment le travail de plusieurs, plusieurs personnes ensemble.»

Plusieurs employés sont d’ailleurs en nomination aux prix Écrans canadiens à Toronto, dimanche, notamment pour le projet Race.