Préparer son voyage grâce aux médias sociaux

Bien qu’ils ne remplacent aucunement des applications désormais indispensables aux globe-trotteurs comme Yelp ou Google Maps, les médias sociaux peuvent être de vraies mines d’or pour les voyageurs. Voici comment en tirer profit.

1. Trouver de l’inspiration sur Instagram

Propriété de Facebook depuis 2012, Instagram revendique plus de 600 millions d’utilisateurs à l’échelle de la planète. Certes, c’est l’endroit par excellence pour les maniaques de «selfies», mais le réseau social regorge aussi de merveilleux clichés qui pourront vous inspirer. Pour ce faire, vous pouvez aller à la chasse aux utilisateurs inspirants spécialisés en voyages. Vous pouvez aussi faire des recherches de mots-clés («hashtags») des lieux que vous souhaitez visiter ou tout simplement utiliser l’onglet de géolocalisation pour chercher des villes, lieux ou événements qui sont susceptibles de vous intéresser.

2. Demander des conseils à ses amis sur Facebook

L’un de vos amis Facebook a récemment visité Venise ou la Toscane et vous prévoyez y aller lors de votre prochain voyage? Bien évidemment, vous pouvez le contacter pour lui demander des conseils et des suggestions de restaurants, hôtels ou excursions. Ses photos de vacances peuvent également être une bonne source d’inspiration. Surtout, n’oubliez pas de visiter et d’«aimer» des pages Facebook en lien avec votre voyage, histoire de ne pas manquer une belle réduction qui passerait par là.

3. Découvrir les possibilités infinies de Pinterest

On n’est pas tous familiers avec Pinterest. Mais une fois qu’on sait comment ça fonctionne, le média social est une source inépuisable pour les voyageurs de tout acabit. Comment l’utiliser? En se rendant tout simplement sur le site ou l’application et en faisant une simple recherche comme, disons, «bien préparer son voyage». Vous verrez que la plateforme regorge de conseils à «épingler» sur votre tableau. Listes de préparation des bagages, de destinations, de conseils pour bien choisir son sac à dos... Les possibilités sont infinies. Il suffit de s’y mettre.

4. Poser des questions sur Twitter

Sur Twitter, tout va très vite. Ce réseau social est une mine d’information de première main. En plus d’y trouver une multitude d’articles, photos ou vidéos en y faisant des recherches par mots-clés, il est possible d'interagir directement avec des passionnés de voyages qui seraient susceptibles de vous conseiller sur des endroits qu’ils ont déjà visités. Ça peut être également des offices de tourisme, des restaurants, des hôtels, des compagnies aériennes ou même des citoyens lambdas. Essayez, vous n’avez rien à perdre.

5. Faire des rencontres avec Tinder ou Grindr

Pour ceux et celles qui préfèrent voyager en solo, les applications de rencontres comme Tinder ou Grindr peuvent être un très bon moyen pour briser un peu la solitude une fois sur place. Mais avant tout, il est préférable de mettre les choses au clair. Quel est le but de vos rencontres? Des relations amicales? Charnelles? Des compagnons de voyage? Un peu de tout ça? Soyez clair lorsque vous remplissez votre profil. Vous y croiserez des touristes, comme vous, ou des locaux qui pourraient vous donner de bonnes pistes ou vous faire visiter l’endroit.