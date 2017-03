Projection spéciale de «La La Land»

L’Orchestre Métropolitain apportera sa touche à l’univers de «La La Land» lors d’une projection spéciale de l’encensé film, le 2 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Dirigés par le compositeur oscarisé Justin Hurwitz - qui a signé la musique du long métrage de Damien Chazelle -, les musiciens interpréteront, sur scène, la bande sonore de l’œuvre dans le cadre de la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM).

L’histoire d’amour entre Mia (Emma Stone) et Sebastian (Ryan Gosling) sera proposée en formule concert au sein de la programmation de la série «Événements spéciaux TD».

La prévente offerte aux abonnés de l’Infolettre Spectra pour mettre la main sur un ou des billets de cette unique représentation de «La La Land in Concert» aura lieu jeudi. Le lendemain, la vente générale (placedesarts.com) s’amorcera.

En plus d’avoir gagné l’Oscar de la meilleure trame sonore grâce à la comédie musicale «La La Land», Justin Hurwitz a reçu la statuette dorée pour la meilleure chanson tirée d’un film avec «City of Stars», à la fin du mois dernier. Plus tôt, il avait fait de même aux Golden Globes.