Retrait des drapeaux devant la SAQ: une décision «d’imbéciles»

La décision de la Société des alcools du Québec (SAQ) de retirer les drapeaux du Québec sur les façades de ses succursales, puis l'annonce de sa volte-face, a été qualifiée de décision «d’imbéciles», mardi, lors de l’émission «La Joute», diffusée à LCN.

«La Société des alcools a pris des bonnes décisions ces dernières années. Elle a baissé notre bouteille de 1,65 $, des bonnes décisions. Puis, elle arrive avec une décision d’imbéciles. Elle savait bien que le monde allait se soulever et que le monde allait être choqué», a lancé le chroniqueur politique Bernard Drainville, furieux.

«Moi je commencerais par privatiser la Société des alcools du Québec. C’est à peu près temps qu’on se réveille et qu’on réalise qu’on n’a pas de gouvernement pour vendre de l’alcool au détail», a plutôt suggéré le chroniqueur politique Luc Lavoie.

Selon le «Journal de Québec», la SAQ souhaitait retirer «graduellement» les fleurdelisés pour économiser sur les coûts d’entretien.

«C’est une espèce d’organisation hyper bureaucratisée d’une lenteur incroyable qui offre un service très très quelconque par rapport à ce qu’on trouve ailleurs. Et là, ils disent: ''Nous on sait faire des économies, on va enlever les drapeaux du Québec''», a ajouté M. Lavoie.

«Ils veulent couper les coûts. Ça représente quoi, un drapeau par année? Je suis tellement furieux, c’est quoi c’est 0.0000001 cenne sur la bouteille de vin», a soutenu M. Drainville, se demandant également qui était «l’innocent ou l’innocente qui avait pris une décision comme ça».

Les frais reliés au drapeau représenteraient environ 90 $ par année par succursale.