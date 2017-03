Tous les trains Azur de retour d'ici la fin du mois

Les 15 trains Azur actuellement en possession de la Société de transport de Montréal (STM) devraient être de retour sur les rails d’ici la fin du mois.

«On a bon espoir d’ici la fin mars, mais ça dépend de la réception des pièces, a précisé Philippe Schnobb, président de la STM. «Mardi] matin, il y a 9 trains Azur en service, on les remet graduellement en service et on est presque au niveau du mois de janvier quand on avait dû suspendre la mise en service.»

Rappelons que pour être remis en service, les trains Azur doivent être équipés des embouts des frotteurs conçus pour les anciens trains (MR-73).

«Les nouveaux trains [Azur] qui nous sont acheminés ont déjà les embouts remplacés», a ajouté le président.

Bien que très semblables, les embouts des frotteurs des deux modèles de train sont composés d'un alliage de métaux différent. Ceux d’Azur créent une rugosité sur les rails, ce qui est à l’origine de la panne majeure de métro du 14 janvier dernier.

La STM a confirmé que la circulation des trains Azur fait l’objet d’une vérification pointue et que pour le moment les frotteurs comme les voies réagissent bien au nouveau contexte.