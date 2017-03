Deux hommes accusés d'avoir volé plus de 1700 caisses de couches

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Deux hommes sans scrupules sont accusés d’avoir volé plus de 1700 caisses de couches qui étaient destinées à des familles dans le besoin, au Winconsin.

D’après le service de police local, Jason Havel et John Forbes auraient commis leurs larcins sur une période de deux mois, en janvier et en février dernier.

Ils se rendaient dans l’entrepôt de l’entreprise Valley Packaging, où les culottes jetables étaient mises en réserve avant d’être redonnées à un organisme de charité. Les deux suspects étaient d’ailleurs d’anciens employés de la compagnie.

La valeur totale de leur vol est évaluée à 45 000 dollars américains.

D’après les enquêteurs, les deux hommes revendaient les couches pour en tirer d’importants profits.

«Je pense que c’était une surprise pour beaucoup de gens d’apprendre que tant de couches étaient subtilisées et qu’il y avait une grande valeur de revente et un marché pour celles-ci, a expliqué le lieutenant Scott Blashka de la police de Fox Crossing. À travers les années, on a vu différents types de vols, mais des couches, c’est décidément bizarre.»