Un rhinocéros tué dans un zoo, sa corne sciée et volée

Un rhinocéros du zoo de Thoiry, à l'ouest de Paris, a été tué de trois balles dans la nuit de lundi à mardi et sa corne principale a été sciée et volée, a-t-on appris auprès des gendarmes et du parc animalier.

«Les soignants avaient quitté le box des rhinocéros lundi» vers 16h00 GMT et «ils sont revenus mardi» matin. «Entre temps, un animal avait été tué et ses deux cornes sciées», a indiqué à l'AFP une porte-parole de la gendarmerie.

«Seule la corne principale a été volée», a-t-elle précisé, estimant sa valeur marchande à «30 000 à 40 000 euros».

L'animal abattu, baptisé «Vince», était un jeune mâle âgé de 4 ans, né aux Pays-Bas et arrivé à Thoiry en mars 2015. Il appartenait à la sous-espèce des rhinocéros blancs du Sud, «extrêmement menacée», selon le parc.

Ses cornes ont été coupées «probablement à la tronçonneuse», a encore avancé le zoo. «Cet acte a été perpétré malgré la présence de cinq membres du personnel vivant sur place et de caméras de surveillance», bien qu'aucun dispositif vidéo ne filme cet endroit du parc.

Selon le zoo, les auteurs du délit ont forcé l'une des grilles extérieures du parc puis ont fracturé plusieurs portes, avant de pouvoir accéder à la réserve des rhinocéros blancs.

Les deux autres rhinocéros blancs de Thoiry, «Gracie», âgée de 37 ans, et «Bruno», âgé de 5 ans, ont été épargnés.

Les cornes de rhinocéros, auxquelles sont prêtées des propriétés médicinales infondées, font l'objet d'un vaste commerce illégal.

«Il s'agirait cependant de la première fois qu'un zoo subit une attaque entraînant la mort d'un rhinocéros», a souligné le zoo de Thoiry.