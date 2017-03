Une rare illustration de Tintin proposée aux enchères

Une rare illustration de Tintin tirée de l'album «Tintin en Amérique», sera proposée à la vente le 8 avril à Paris par Artcurial, a annoncé mardi la maison de vente.

Ce dessin original (21 x 15 cm), un des quatre hors-texte en couleur de l'édition en noir et blanc de 1937, est estimé entre 600 000 et 700 000 euros (850 000 et 992 000 dollars).

Réalisé à l'encre de Chine par Hergé, le dessin sur papier est accompagné de sa mise en couleur sur calque. On voit Tintin, revolver dans la main droite, debout sur le marchepied d'un taxi lancé à pleine vitesse dans une rue de Chicago à la poursuite de malfaiteurs.

Tout le talent d'Hergé s'exprime dans cette illustration: sens de la perspective, impression de vitesse...

Les hors-texte d'Hergé sont très rares sur le marché. Au nombre immuable de quatre par album, ces illustrations sont les seules imprimées en couleur dans les ouvrages en noir et blanc des aventures du jeune reporter à la houppette. On en trouve dans seulement huit albums, de «Tintin au Congo» (1931) au «Crabe aux pinces d'or» (1941).

Outre ce hors-texte, la maison de vente met à l'encan plusieurs autres oeuvres d'Hergé dont un ensemble de dessins publiés en 1942 dans le journal belge Le Soir pour annoncer la sortie du «Trésor de Rackham le rouge». Parmi ces dessins proposés à la vente, un montre Haddock, sabre à la main et chapeau à plumes sur la tête, en compagnie de Tintin et Milou.

Le même jour, Artcurial mettra également en vente des oeuvres originales de grands noms de la BD dont une planche de Gaston Lagaffe signée Franquin estimée entre 60 000 et 80 000 euros (85 000 et 113 000 dollars) et une planche des «Celtiques» avec Corto Maltese d'Hugo Pratt.

En novembre dernier, une planche originale de l'album «On a marché sur la Lune», vendue par Artcurial, avait atteint le montant record pour une simple planche de 1,55 millions d'euros (2,2 millions de dollars).