25 ans plus tard, «il faut toujours avoir espoir»

Vingt-cinq ans après la découverte du corps de la jeune Marie-Ève Larivière victime de meurtre, à Laval, sa sœur Virginie a publié sur sa page Facebook, hier, un message commémorant sa mémoire.

«Il y a 25 ans aujourd’hui que ma petite sœur Marie-Ève est disparue. Demain, ça fera 25 ans qu’on a retrouvé son petit corps meurtri, violé et sans vie, abandonné dans la neige fondante d'un printemps précoce et trop pluvieux», s’est-elle souvenue.

«À onze ans et onze mois, ma sœur, un regard de tempête, des boucles rebelles sur la tête, des idées braques, des envies de grandeur et des projets d'avenir déjà, s'est fait voler les cinq dollars qu'elle avait dans les poches pour acheter le pain du souper. Ma sœur, pianiste, cabotine, indocile et indignée, rieuse, écrivaine et impatiente a trouvé la mort entre les mains d'un homme que l'on cherche encore», a-t-elle ajouté, évoquant au passage la Journée internationale des droits des femmes.

Or, même si les années ont passé, l’ex-sergent de la Sûreté du Québec (SQ) Jean-François Brochu assure que rien n’est perdu pour les proches des victimes de crimes non résolus comme Marie-Ève Larivière, qui avait 11 ans au moment du crime.

«En 2004-2005, la Sûreté du Québec a relevé 400 dossiers non résolus qui ont fait l’objet d’une révision pour voir, par exemple, si dans certains dossiers il était possible qu’on ait un cheveu, un poil, une goutte de sang avec lequel dans les années 70, 80 ou 90 on ne pouvait rien faire et qui, aujourd’hui, peuvent apporter des preuves», explique M. Brochu.

«Ces dossiers-là sont dans les cartons de l’équipe des dossiers non résolus et peuvent à tout moment faire l’objet d’une solution», ajoute-t-il, citant en exemple le dossier du meurtre de Sonia Raymond survenu en 1996, en Gaspésie, et qui est actuellement l’objet d’un procès.

«Il faut toujours avoir de l’espoir. Il faut se dire que quelqu’un quelque part sait quelque chose. À mesure que la science avance, les chances de résoudre un dossier aussi vieux que 20 ou 30 ans augmentent.»

L’ex-policier de la SQ explique également que, souvent, les enquêteurs savent qui a commis le crime, mais qu’ils ne peuvent le traduire en justice, faute d’une preuve solide qui ne passerait pas le test des tribunaux.

«On a, dans certains dossiers, une idée assez fermée de qui est l’auteur du crime. On appelle ça dans le milieu «une preuve de police», c’est-à-dire que tout porte vers un individu, mais en faire la preuve devant les tribunaux c’est toujours compliqué parce que c’est une preuve hors de tout doute.»