Agressions sexuelles : peu de victimes dénoncent

En cette journée internationale de la femme, force est de reconnaître un bien triste constat: au Québec une femme sur trois a été victime d'au moins une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans. Les victimes sont souvent démunies face aux autorités policières, au système judiciaire et à leurs agresseurs qui sont souvent des proches.

«Je voudrais que tu souffres comme j'ai souffert, je voudrais que tu aies peur d'être suivi dans le noir,» dit le texte d'une victime anonyme d'agression sexuelle publié dans le recueil Parcours de Femmes du CALACS de Rimouski. Elles sont entre 100 et 150 à passer par le centre chaque année.

«Une agression à caractère sexuel c'est un acte de prise de pouvoir sur une vie, alors les agresseurs choisissent des femmes vulnérables», affirme Joane Garon qui travaille au centre.

Après une agression sexuelle, une femme sur 10 dénonce à la police. Pourquoi aussi peu de victimes se tournent vers la police et entament un processus judiciaire? Mme Garon explique: «Ça peut être la peur de ne pas être crue. Ne pas être crue par le système de justice, pas être crue par la famille, les amis, le conjoint. Peur de passer par le système judiciaire, parce que le processus judiciaire c'est un processus qui a une certaine lourdeur et une longueur dans le temps.»

Quand une plainte est rejetée, la victime vit une nouvelle épreuve. «Elles ont voulu, elles ont osé y croire, et ça tombe à l'eau, alors pour elles c'est une double conséquence. "Je ne crois plus en la justice", c'est ce qu'on entend.»

La Sûreté du Québec a récemment décidé de réexaminer des dossiers d'agressions sexuelles. Un pas dans la bonne direction, selon la professeure en sexologie de l'Université du Québec à Montréal, Natacha Godbout : «C’est une bonne nouvelle, mais il faut plus que ça. Il faut se rencontrer, et faire des groupes de réflexion pour voir c’est quoi le problème systématique qu’on a dans notre réseau actuel, et qui fait en sorte que les victimes en paient le prix.»

Prévention

Si la maîtrise de l'autodéfense ne diminue en rien la responsabilité de l'agresseur, beaucoup de femmes adhèrent à cette technique de prévention. «Elles sont plus épanouies. Elles ont un regard franc, le non verbal ça paraît. Elles s’assument en tant que femmes en se disant : "Je prends ma place. C’est ma bulle, c’est mon espace. Y’a personne qui a le droit d’entrer dans mon espace sans mon autorisation.".» Soutien Sylvain Saint-Pierre, de l’école d’arts martiaux du même nom.

La Sûreté du Québec a préféré attendre la fin de l'examen des dossiers des victimes d'agressions sexuelles pour se prononcer publiquement sur le sujet.