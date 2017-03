Après avoir échappé à la mort, il demande sa copine en mariage à l'hôpital

Un jeune homme du Kentucky qui a échappé à la mort dans un important accident de voiture a décidé de profiter de sa chance et a demandé sa copine en mariage le jour même alors qu'il était encore à l'hôpital.

Ce n'était pas du tout ce qu'avait planifié Jamacio Kimble. La semaine dernière, il se rendait à l'église pour faire la grande demande à sa petite amie quand sa voiture a fait de l'aquaplanage et qu'il a été victime d'un grave accident.

Coincé à l'intérieur de sa voiture, il a été obligé d'utiliser un bâton de baseball pour briser la fenêtre arrière et réussir à s'extirper.

C'est donc seulement quand ils ont été réunis à l'hôpital qu'il a décidé de s'agenouiller et a prononcé les mots tant attendus. «Quand je vois la voiture, je me suis dit que j'aurais pu mourir. Pendant que e respire encore, je veux aller de l'avant et le faire.»

Évidemment, Kayla a dit oui et ils se sont enlacés pendant plusieurs minutes. Tous les proches du couple étaient présents et ont asssité à ce moment unique.