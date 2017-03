Au Canada, l'égalité des sexes reste à faire

Sur les salaires, l'accès à l'emploi ou la parité en politique, les inégalités persistent au Canada même si les différences se sont réduites au fil des dernières années.

Quand un Canadien touche un dollar de salaire, son homologue féminine en perçoit 0,87 dollar, a indiqué mercredi l'institut de la statistique dans une étude publiée à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Cette différence pourrait s'expliquer par une part plus importante de femmes dans des emplois moins rémunérés, mais, selon Statistique Canada, à travail équivalent une Canadienne continue de gagner moins qu'un Canadien.

«L'écart salarial entre les sexes est principalement une fonction de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes qui occupent une même profession», a noté Melissa Moyser dans son étude.

En 30 ans, la structure des emplois en fonction du sexe est pratiquement inchangée avec 56% des femmes occupant des emplois auxquels «elles ont été traditionnellement associées», note l'étude en citant les professions de santé, l'enseignement, les tâches administratives ou commerciales.

Cette part est de 17% pour les hommes, qui occupent en revanche les trois quarts des emplois plus qualifiés ou mieux rémunérés.

Même avec un niveau de diplôme élevé, une femme reste moins payée dans un rapport de 0,90 dollar quand un homme encaisse un dollar.

Depuis son arrivée au pouvoir fin 2015, le premier ministre Justin Trudeau plaide pour l'égalité des sexes et avait posé un geste fort en constituant un gouvernement paritaire avec 15 ministres femmes et autant d'hommes.

Néanmoins, au Parlement, le déséquilibre persiste avec près des deux tiers de députés qui sont des hommes.

Mercredi, Justin Trudeau a déploré cette inégalité, mais noté qu'il ne pouvait «pas choisir directement qui siège au parlement».

«Nous devons faire beaucoup plus pour encourager et amener plus de femmes à siéger en tant que députées», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

De son côté, le gouverneur général David Johnston, représentant de la reine Elizabeth II au Canada, a appelé à l'égalité des sexes dans tous les domaines, car «l'équilibre auquel les femmes aspirent dans le monde entier est encore loin d'être atteint».