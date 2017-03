Décès du père de Marc-André Grondin

L’homme de radio Denis Grondin n’est plus. Le père des acteurs Marc-André et Mathieu Grondin est mort subitement dans la nuit de mardi à mercredi. Il était âgé de 66 ans et vivait à Pointe-aux-Trembles.

La nouvelle a été annoncée, mercredi, sur les réseaux sociaux par la station CKOI et l’équipe de Cogeco Média.

L’attachée de presse de Marc-André Grondin au Québec, Mélanie Mingotaud, a confirmé le décès, parlant d’une «mort soudaine», tout en respectant la volonté de la famille de garder le silence.

Durant sa carrière de plus de 45 ans à la radio, Denis Grondin a aussi travaillé au micro de CHOM où il a fait ses débuts en tant qu’animateur.

Lors de son dernier emploi au 98,5 FM, il était programmateur musical et discothécaire.