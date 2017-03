Dévoilement de la programmation du Festival d’été de Québec

Les Backstreet Boys, Metallica, Pink, DNCE, Kendrick Lamar, Melissa Etheridge, Isabelle Boulay, Bobby Bazini et Bernard Adamus seront notamment de la 50e édition du Festival d’été de Québec (FEQ).

À ces noms s’ajoutent ceux de Michel Fugain, Michel Louvain, Men Without Hats, Matt Holubowski, La Chicane, Les 3 Accords, Les Cowboys Fringants, Lisa Leblanc, Les Soeurs Boulay, Lady Antebellum, Crown The Empire, Groenland, Flume, Fred Fortin, Dead Obies, Amadou et Mariam, Andy Shauf, Kelsea Ballerini, MPXP et DJ Shadow.

Un hommage à Bob Walsh fera aussi partie de la programmation du FEQ.

Les organisateurs de l’événement ont choisi d’annoncer un nom par minute dès midi.

