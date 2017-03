EXCLUSIF | Vers une privatisation de la SAQ?

Plus que jamais, le gouvernement Couillard veut revoir le modèle d'affaires de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Une réponse obtenue à une demande d’accès à l’information démontre que le ministère des Finances détient des documents qui traitent de la fin du monopole de la société d’État. Des documents que le gouvernement a refusé de transmettre à la CAQ, parce qu’ils contenaient des informations stratégiques, de négociations et de compétitivité peut-on lire dans la réponse du ministère des Finances.

En entrevue exclusive à TVA Nouvelles, le ministre des Finances a ouvert son jeu. Carlos Leitao affirme que l'objectif du gouvernement est d'offrir le meilleur service, aux meilleurs coûts pour les Québécois. « Ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas qu'on va privatiser, ce n'est pas qu'on ne va pas privatiser, on va voir quel est le meilleur modèle dans l'intérêt des Québécois», insiste le ministre responsable de la SAQ.

Depuis le dépôt du rapport Robillard en 2014, son ministère a entrepris de revoir l’optimisation de la société d’État qui verse, depuis 2013, en moyenne annuellement un milliard de dollars par année en dividende au gouvernement

«À court terme, on veut optimiser la performance de la SAQ et on voit d'ailleurs maintenant les résultats, insiste le ministre. On voit qu'il y a déjà des baisses de prix.» À moyen et plus long terme, il ouvre la porte plus grande.

«L'enjeu ce n'est pas de privatiser ou de ne pas privatiser, mais quel est le meilleur modèle? se questionne à haute voix le ministre. Est-ce qu'un monopole est toujours pertinent ou on peut envisager d'autres types de services? Et c'est à cet égard-là que nous faisons notre réflexion».

Le ministre est également préoccupé par la qualité du service en région. La fin du monopole de la SAQ pourrait signifier une baisse de services dans les régions moins peuplées. Pour pallier cette baisse de l’offre des produits, la SAQ pourrait améliorer l’offre de ses produits en ligne sans obliger l’implantation de nouvelles succursales. «Ça permet d'offrir une vaste gamme de produits un peu partout sur le territoire du Québec», estime Carlos Leitao.

«Je pense qu'on mérite d'avoir l'heure juste, réclame le député François Bonnardel. Surtout quand des documents expliquent, implicitement, qu'il existe des informations confidentielles».

Celui qui prône depuis des années la libéralisation du marché de la vente d’alcool soutient qu’il y a un mouvement de fond à la SAQ. «Deux baisses de prix, le déménagement du siège social, le congédiement de 190 cadres. Donc on rationalise à la SAQ», observe le député caquiste.

Une chose est claire dans tête du ministre des Finances, la fin du monopole ce n'est pas pour demain, mais tout est sur la table.

«Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va le faire, je ne suis pas en train de vous dire qu'on exclut complètement. On va réfléchir au meilleur modèle dans l'intérêt public, l'intérêt des Québécois aux meilleurs coûts.»

Plus de produits de la Colombie-Britannique et de l'Ontario

En vertu d’une entente avec deux provinces canadiennes, le ministre des Finances se réjouit d’ouvrir le marché canadien.

«Non seulement les produits québécois seront disponibles en Ontario et en Colombie-Britannique, mais aussi au Québec, on pourra avoir accès aux produits ontariens et de la Colombie-Britannique par la SAQ, mais aussi directement des autres provinces», souligne Carlos Leitao.