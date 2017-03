Des fragments de corps humains découverts

Des fragments de corps humains appartenant aux membres de la famille Troadec, disparue depuis le 16 février, ont été découverts mercredi lors de fouilles au domicile de leur assassin présumé, dans l'ouest de la France, a annoncé le procureur de Nantes.

Les fouilles, conduites depuis le début de la matinée à Pont-de-Buis-lès-Quimerch en Bretagne, dans la ferme d'Hubert Caouissin, le beau-frère du père de la famille assassinée, «se poursuivent» en présence du suspect, qui «affiche une attitude de coopération», a ajouté le procureur, Pierre Sennès, dans un message électronique.

C'est là qu'il aurait démembré les corps, puis en aurait enterré une partie et brûlé l'autre, après avoir tué le couple et les enfants Troadec pour une sombre histoire d'héritage, selon ses aveux.

Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, n'ont donné aucune nouvelle depuis le 16 février. Ils ne se sont pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables se sont tus et des traces de sang ont été retrouvées dans leur maison, dans un quartier résidentiel d'Orvault près de Nantes (ouest).

Placé en garde à vue en compagnie de la soeur de M. Troadec, Lydie Troadec, son compagnon, Hubert Caouissin, était passé lundi aux aveux.

Il a été inculpé pour assassinats et atteinte à l'intégralité d'un cadavre. Lydie Troadec, suspectée d'avoir aidé à dissimuler les corps et à faire disparaître un certain nombre de pièces et d'indices, est poursuivie pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres.