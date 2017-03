«Il est parti en douceur» - Karine Cousineau

Atteint d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) à un stade avancé, l'auteur-compositeur-interprète québécois Luc Cousineau est décédé, lundi, à l'âge de 72 ans.

Le journaliste Harold Gagné, qui l’a rencontré à plusieurs reprises au cours des deux dernières, s’est entretenu avec sa fille, au lendemain de son décès.

Karine Cousineau a raconté les circonstances dans lesquelles son père s’est éteint. «Ça s’est passé avec beaucoup de lumière. Il y avait une lumière superbe qui inondait sa montagne, la montagne le Luc, le mont Orford. Il avait cette vue-là. Et le mot de cette journée-là, la journée de son départ, c’est «douceur». Il est parti en douceur, avec de la quiétude dans son cœur.»

Luc Cousineau a eu une carrière qui s’est échelonnée sur plus de 50 ans, avec de nombreux succès et air connus qui résonnent encore chez plusieurs Québécois.

«C’est un artiste qui a donné énormément à l’industrie de la musique québécoise. Vingt albums, 200 tounes, ce n’est pas rien. C’est un grand mélodiste. C’est un gars qui a fait des tounes qu’on retient, qu’on chante encore. Vivre en amour étant l’exemple le plus éloquent, son plus grand succès intronisé au Panthéon de la musique canadienne», énumère la fille de Luc Cousineau en parlant de ce qu’elle aimerait qu’on retienne de lui.

Depuis 2013, Luc Cousineau se savait condamné par la maladie de Lou Gehrig. On lui avait alors donné entre deux et cinq ans à vivre.

Pour sa fille Karine, il est désormais lié à tout jamais au combat contre cette terrible maladie.

«Je pense que son nom est intrinsèquement lié à la maladie à la cause. Il est devenu malgré lui un ambassadeur, je pense qu’il a bien porté le message. Il a touché les gens avec la SLA et avec ses chansons, et cela va rester», ajoute Karine Cousineau.