Investissement de 700 millions $US de la Caisse

La Caisse de dépôt et placement du Québec s’est associée à la compagnie française Suez pour mettre la main sur GE Water, la division de traitement des eaux de la multinationale General Electric.

La Caisse investit 700 millions $US pour détenir 30 % de cette compagnie, tandis que Suez aura le contrôle avec 70 %, a-t-on annoncé mercredi. La transaction totale est évaluée à 3,4 milliards $ US.

«Avec un accent particulier sur le secteur industriel, GE Water s’est positionné comme un acteur clé de l’industrie du traitement des eaux grâce à une technologie de pointe et à une équipe de direction qui a su pleinement tirer parti de cet avantage concurrentiel», a souligné Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse par communiqué.

GE Water est présente dans 130 pays et compte 7500 employés. Elle est décrite comme «un chef de file mondial dans la fourniture d’équipements, de produits chimiques et de services pour le traitement des eaux et des eaux usées».

«Œuvrant dans une industrie de pointe, GE Water a bâti une activité de premier plan avec des revenus récurrents et une clientèle de qualité et diversifiée. Cet investissement s’inscrit dans la vision à long terme de la Caisse et dans sa stratégie de développement d’actifs stables, ancrés dans l’économie réelle, aux côtés d’opérateurs de classe mondiale tels que Suez», a ajouté M. Sabia.

Suez exploite des réseaux d’aqueducs qui alimentent 92 millions de personnes dans le monde. Ses services d’assainissement des eaux profitent à 65 millions de personnes et elle traite 16 millions de tonnes de déchets par an.

Nouvelle entité

Suez fusionnera ses activités industrielles dans le secteur de l’eau avec GE Water, pour créer une nouvelle entité indépendante.

Avec cette acquisition, cette multinationale française, qui a engrangé des revenus de 21,75 milliards $ l’an dernier, veut ainsi renforcer sa place sur le marché «très prometteur et en forte croissance de l'eau industrielle».

«Nos clients bénéficieront de la mise en commun de nos savoir-faire, de notre expertise, de nos implantations géographiques, et de nos produits et services à haute valeur ajoutée. Cette opération va aussi créer de la valeur pour nos actionnaires en renforçant notre profil de croissance rentable. Nous sommes très heureux d'unir nos forces avec celles de la Caisse qui partage notre vision stratégique à long terme», a précisé le directeur général de Suez, Jean-Louis Chaussade.