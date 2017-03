La Commission d’enquête commencera ses audiences le 3 avril

La Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques a annoncé mercredi qu’elle commencera ses audiences publiques le 3 avril prochain.

«La Commission consacrera ses deux premières semaines d'audience à la preuve portant sur l'environnement dans lequel évoluent les journalistes, les policiers et les juges dans une démocratie comme le Québec», a précisé la Commission par communiqué.

gracieuseté, cepcsj.gouv.qc.ca Le commissaire Alexandre Matte

gracieuseté, cepcsj.gouv.qc.ca Le juge Jacques Chamberland, président de la Commission

gracieuseté, cepcsj.gouv.qc.ca Me Lucie Joncas, avocate en chef

gracieuseté, cepcsj.gouv.qc.ca Me Guylaine Bachand, représentante des médias

gracieuseté, cepcsj.gouv.qc.ca Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques

Les audiences qui concernent directement les allégations de surveillance de journalistes, qui ont fait grand bruit à l’automne dernier, suivront en mai et juin, a précisé la Commission.

Les audiences auront lieu au 9e étage du 500 boul. René-Lévesques Ouest, soit à l’endroit même où les témoins de la commission Charbonneau ont été entendus.

Quelque 20 organismes ou individus ont reçu le statut de participant ou d’intervenant.

Parmi les participants, on retrouve la plupart des médias d’importance au Québec, tels que Québecor Média, La Presse, Radio-Canada et Le Devoir.

Le Service de police de la Ville de Montréal, la Fraternité des policiers et policières du Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales et la Procureure générale du Québec ont également reçu le statut de participants.

La création de la Commission a été annoncée en novembre dernier à la suite de révélations selon lesquels plusieurs journalistes auraient fait l’objet de surveillance, notamment via leur téléphone cellulaire.

La Commission doit déposer son rapport au plus tard en mars 2018.