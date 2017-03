La fin du monopole de la SAQ enflamme les jouteurs!

Les esprits se sont échauffés, mercredi, lors de l’émission «La Joute», sur les ondes de LCN, lorsque les chroniqueurs politiques ont discuté de la possible privatisation de la Société des alcools du Québec (SAQ).

«C’est à peu près temps que l’État se retire du commerce au détail de l’alcool. Vous auriez un bien meilleur service, du meilleur choix et des prix réduits», a plaidé Luc Lavoie.

«Il y a eu trois baisses de prix sur les bouteilles les plus populaires depuis novembre», a rétorqué l’analyste politique Bernard Drainville.

Les deux jouteurs commentaient la révélation de TVA Nouvelles selon laquelle le gouvernement libéral de Philippe Couillard voulait revoir le modèle d’affaires de la SAQ.

«Ce n’est pas une question idéologique. Ce n’est pas qu’on va privatiser et ce n’est pas qu’on ne va pas privatiser. On va voir quel va être le meilleur modèle dans l’intérêt des Québécois, le meilleur service au meilleur coût», a dit le ministre des Finances, Carlos Leitao, dans une entrevue à TVA Nouvelles.

«Je pense que Leitao a un préjugé favorable à la privatisation», a précisé Bernard Drainville.

«Si on privatise, tu ne payeras pas moins cher tes bouteilles. L’argent que tu verses actuellement pour les écoles et les hôpitaux va s’en aller dans les poches d’entrepreneurs privés probablement des ‘’petits amis’’ du régime», a-t-il ajouté.

Pour le chroniqueur politique Luc Lavoie, la SAQ est une «grande farce». «La SAQ c’est une grande farce. Ils sortent une carte de fidélisation à un monopole», a-t-il déclaré lors de «La Joute».

«Quand je vais dans une SAQ, je suis heureux quand je rentre et je suis encore plus heureux quand je sors et, en général, j’ai eu du très bon service», a conclu M. Drainville pour qui la SAQ est «la plus belle cave à vin du monde». «C’est incroyable, c’est un bordel», a plutôt dit Luc Lavoie.

Une réponse obtenue à une demande d’accès à l’information démontre que le ministère des Finances détient des documents qui traitent de la fin du monopole de la société d’État. Des documents que le gouvernement a refusé de transmettre à la CAQ, parce qu’ils contenaient des informations stratégiques, de négociations et de compétitivité peut-on lire dans la réponse du ministère des Finances.