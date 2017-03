La journée de la femme trop commerciale?

Il n'y a pas grand-chose qui échappe à l'appétit des commerçants, qui ont flairé le filon en cette Journée internationale du droit de la femme.

Par exemple, L'Oréal Paris rend hommage aux femmes et verse 110 000 dollars à des organismes sans but lucratif. Avon Canada y va d'un concours aujourd'hui et remet aussi 100 000 dollars à des organismes luttant contre le cancer du sein. Quant à l’entreprise Lise Watier, elle offre 20 % de rabais et la livraison gratuite.

«C'est sûr qu'il va y avoir des bonnes et des mauvaises campagnes qui vont être faites au cours de la Journée internationale du droit de la femme, explique Audrey Pelletier, directrice de la stratégie numérique à l’Agence Rinaldi. Par contre, je pense que celles qui vont se distinguer, c'est les campagnes qui ont vraiment quelque chose à dire, qui vont mettre de l'avant vraiment leur contenu, leurs croyances et non pas qui vont seulement aller dans un angle promotionnel.»

«Les entreprises qui le font peut-être avec un intérêt qui n'est pas continu dans le temps peuvent... doivent peut-être considérer la stratégie qu'elles vont adopter», ajoute Andréan Gagné, directrice principale aux communications d’entreprise chez Edelman.

La Vie en Rose, elle, dévoile une nouvelle campagne de soutien-gorge «La confiance passe par le confort».

«On a choisi de lancer notre campagne aujourd'hui, mais la Vie en Rose soutient les femmes durant toutes l'année parce que, premièrement. On a plusieurs causes comme la cause de la santé des seins, par exemple, pour les femmes qu'on appuie durant toute l'année, souligne Mirna Saffouri, directrice Stratégie chez La Vie en Rose. Et aussi, 85% des postes de direction occupés à la Vie en Rose sont occupés par des femmes.»

La question est aussi de savoir ce que les entreprises font les 364 autres journées de l'année.