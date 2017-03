La superstar Ed Sheeran à Québec et Montréal en juillet

Deux jours après la conclusion du Festival d'été, le Centre Vidéotron recevra la sensation de l'heure sur la planète pop, le Britannique Ed Sheeran.

Au sommet de tous les palmarès depuis la parution de son album «Divide», vendredi dernier, Sheeran fera escale à Québec, le 18 juillet, dans le cadre de sa tournée mondiale, dont les 48 dates de la portion nord-américaine ont été dévoilées mercredi matin par la vedette sur les réseaux sociaux.

Ce sera sa première visite à Québec. Ed Sheeran sera aussi au Centre Bell de Montréal, le 19 juillet. Les billets pour tous les concerts seront mis en vente le 17 mars. Au Centre Vidéotron, les prix varieront entre 56 $ et 133 $.

Sept villes canadiennes apparaissent dans l'horaire de la tournée de Sheeran, qui s'amorcera le 29 juin à Kansas City pour se conclure à Nashville, le 6 octobre.

Pas de doute que ces deux concerts figureront parmi les plus courus cette année. Les chiffres sont là pour le prouver. «Divide» a fracassé le record du plus grand nombre d'écoutes sur Spotify à sa première journée en ligne, vendredi, avec plus de 56,7 millions. C'est presque le double de «Starboy», de The Weeknd, qui détenait le record avec 29 millions d'écoutes.

Ed Sheeran a même manifesté le désir de dépasser les ventes fabuleuses de «25», le dernier album de la reine jusqu'ici incontestée de la pop, sa compatriote Adele.