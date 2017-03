L'ancienne gare d’autobus est trop dangereuse et sera bientôt fermée

L’ancienne gare d’autobus est devenue un couloir trop dangereux à tel point que la Société des infrastructures du Québec (SIQ), propriétaire de l’immeuble, fermera définitivement l'endroit dès les prochains jours.

«C’était la solution la plus viable autant pour le public que pour les services policiers qui ont été appelés à intervenir, d’ailleurs le gardien qui est là aussi a eu à les appeler régulièrement», a expliqué Martin Roy, porte-parole de la SIQ.

Le 10 février dernier, le «24 Heures» révélait que l’ancienne gare d’autobus, inoccupée depuis 5 ans et qui sert de passage pour les piétons entre la station Berri-UQAM et le nouveau terminus, était devenue un endroit propice au flânage et aux transactions de drogue.

La problématique était telle que plusieurs piétons évitent le secteur, préférant passer à l’extérieur, via la rue Berri. La police y portait aussi une «surveillance particulière» en accentuant les patrouilles.

Présence permanente

Depuis la publication de l’article, la SIQ avait déjà mis en place un garde de sécurité.

«Il est là depuis le 8 février dernier, présent de 6 heures à minuit, 7 jours par semaine le temps d’évaluer le scénario définitif, afin d’assurer la sécurité des usagers», a ajouté M. Roy. Une première étape qui se soldera donc par la fermeture définitive.

«Un entrepreneur va visiter les lieux [jeudi] et les travaux vont être vraisemblablement entamés la semaine prochaine», a-t-il ajouté, précisant que le garde restera en poste jusqu'à la fermeture.

Concrètement, un mur sera construit en haut des escaliers roulants de la sortie du métro afin que les passants soient dirigés directement vers l’extérieur, sur la rue Berri.

Rappelons que la bâtisse devra de toute façon être démolie dans le futur, puisque le gouvernement compte y construire un immeuble pour accueillir des locaux de Revenu Québec.

«Une fois que le nouveau projet sera construit, un lien [vers le métro] sera rétabli», a promis le porte-parole, sans toutefois pouvoir préciser l’échéancier.

La police rassurée

La fermeture définitive de ce passage rassure les autorités policières qui craignaient que le problème s’accentue.

«La présence a déjà fait une grosse différence, a indiqué Mohamed Bouhdid, inspecteur au poste de quartier 21, au sujet de l’ajout d’un garde de sécurité. Avec la fermeture, ça va être un souci de moins, ce n’est peut-être pas l’idéal pour les piétons, mais au moins ça va régler le problème notamment le soir, car c’était un point de rencontre pour la drogue.»